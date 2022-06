Os agentes passam por processo de aprimoramento, em encontro de capacitação - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/06/2022 19:03

Bom Jesus - A estratégia de assistência aos usuários da rede de saúde pública em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) passa por processo de aprimoramento, por iniciativa do governo municipal, através do Programa Saúde da Mulher; para tanto, está investindo nos agentes comunitários do setor.

No início da semana, o Saúde da Mulher reuniu os agentes na Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (FAETERJ), quando foram abordados temas relativos às atribuições da categoria visando fortalecer as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A busca ativa das gestantes para a primeira consulta do pré-natal foi um dos assuntos, abordado pela enfermeira do Programa, Alba Lívia; ela explicou que esta fase deve acontecer até a vigésima semana de gestação.

Outro item ressaltado foi a oferta de serviços dentro do Saúde da Mulher; a apresentação aconteceu como forma de fortalecer o Planejamento Familiar Reprodutivo; entre os métodos foram discutidos o uso do DIU (Dispositivo Intrauterino) e a ação de equipe multiprofissional na avaliação de cirurgia de laqueadura.

Coordenadora da Atenção Primaria/Básica, a enfermeira Cláudia enfatizou: “reforçamos junto aos nossos 72 agentes comunitários a importância da ação deles junto às famílias da área onde atuam; é por meio deles que conhecemos as demandas básicas da Saúde”.

A preocupação com a saúde da população tem sido uma das marcas do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, segundo a secretária da pasta, Márcia Azevedo; o município, inclusive, tem sido pontual e organizado nas ações e orientações contra a Covid-19; semanalmente é divulgada a programação de vacinação.