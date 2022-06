Alerta para que a população volte a usar máscara em local fechado está no portal da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Alerta para que a população volte a usar máscara em local fechado está no portal da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/06/2022 12:58

Bom Jesus - Um dos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro pontuais nas ações contra Covid-19, Bom Jesus do Itabapoana retoma na próxima segunda-feira (20) a vacinação, interrompida devido ao feriado de Corpus Christi na quinta-feira (16) e ao ponto facultativo dessa sexta-feira (17).

O governo municipal segue orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ligada ao Ministério da Saúde, contemplando quem esteja apto a se vacinar, dentro das recomendações dos fabricantes; o cronograma está postado no portal da prefeitura.

Uma das indicações do ministério é que, para quem se vacinou com a Janssen, as doses de reforço deva seguir o seguinte esquema: “dose única inicial mais dose de reforço mais segunda dose de reforço (que vale para o público prioritário acima de 50 anos); como se trata de um imunizante de dose única, não há aplicação da segunda dose da Janssen”.

De acordo ainda com a publicação, a pessoa que se vacinou com Janssen deve tomar uma dose de reforço, dois meses depois da dose única; “a dose de reforço deve ser aplicada com o mesmo imunizante ou com as vacinas da Pfizer e Astrazeneca”, ressalta.

“Já as pessoas acima de 50 anos devem tomar a segunda aplicação de reforço quatro meses depois da primeira dose de reforço, também com imunizantes da Janssen, Pfizer ou Astrazeneca”, conclui o ministério.

A prefeitura tem estado atenta em todos os sentidos, para não deixar a pandemia avançar no município; o período de inverno é considerado favorável à doença e em algumas cidades, em nível estadual, estão surgindo novos casos, sem, no entanto, registro de óbitos.

A Secretaria Municipal de Saúde quer evitar que isto ocorra em Bom Jesus; na última quarta-feira, o órgão publicou nota no portal do governo, recomendando o uso de máscara em todos os ambientes fechados (escolas, universidades, repartições públicas, cinema e transporte público), alertando: “a pandemia não acabou; cuide de você e dos outros”.