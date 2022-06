Cláudio Castro (entre a enfermeira Claudia e Paulo Sérgio Cyrillo) foi elogiado pelo prefeito - Foto Divulgação

Cláudio Castro (entre a enfermeira Claudia e Paulo Sérgio Cyrillo) foi elogiado pelo prefeito Foto Divulgação

Publicado 14/06/2022 16:07

Bom Jesus - Por meio do programa “Cuidar + Saúde para Todos”, o governo do Estado do Rio de Janeiro irá destinar R$ 800 milhões em créditos extraordinários para vários municípios; entre eles está Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste, cujo prefeito, Paulo Sérgio Cyrillo, participou do programa, nesta segunda-feira (13), no Palácio Guanabara.

A secretária de Saúde, Márcia Azevedo, foi representada pela chefe da Atenção Básica, enfermeira Claudia. Pelos critérios, todos os municípios são elegíveis a receber recursos, mas, para tanto, é necessário que apresentem projetos para análise da Secretaria Estadual de Saúde; os contemplados deverão utilizar 30% do valor na reforma das unidades básicas de saúde (UBS).

“Os outros 70% serão empregados no custeio de linhas de cuidados que poderão ser apresentadas pelas prefeituras, como cuidado cardiovascular, saúde da mulher ou oncologia”, resumiu o governador Cláudio Castro; ele lembrou que ano passado, foram transferidos, de forma voluntária, R$ 6 bilhões para os municípios.

Cláudio Castro destacou o ato contribuiu para celebrar a maturidade da política do Rio de Janeiro: “o estado e as prefeituras trabalham juntos atualmente; e agora, com esse repasse específico, o objetivo é melhorar cada vez mais o atendimento público de saúde para a população fluminense”.

Na oportunidade, Paulo Sérgio Cyrillo elogiou a iniciativa de Cláudio Castro e demonstrou gratidão por Bom Jesus estar sendo contemplado: “estamos aqui em nome da população bonjesuense, agradecendo ao governador, e vamos apresentar projetos que sejam do interesse da coletividade; a saúde, cada vez mais, é uma prioridade em nossa gestão”.

O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, sintetizou de que forma a secretaria procederá na avaliação dos projetos: “vamos receber esses projetos, avaliar e autorizar os repasses; trata-se de um trabalho minucioso; as prefeituras poderão injetar os recursos referentes a custeio nas unidades básicas de saúde até o tratamento de alto padrão”.