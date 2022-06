Em vídeo, o prefeito Cyrillo e a secretária Márcia Azevedo falam sobre o novo sistema de marcação - Foto Ascom/Reprodução

Publicado 08/06/2022 14:58 | Atualizado 08/06/2022 15:26

Bom Jesus - “Saúde da população em primeiro lugar no município” é o que busca o governo de Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, segundo o prefeito Paulo Sergio Cyrillo, que gravou um vídeo para anunciar a descentralização da marcação de consultas e exames.

Ao lado da secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, CYrillo anunciou mudanças no sistema, para evitar as filas presenciais; “é muito sacrificante para as pessoas e isso nos levou a pedir providências da Secretaria de Saúde, na busca de um sistema virtual de excelência”, resume o prefeito.

O novo sistema anunciado por Cyrillo evita que a pessoa necessite sair de casa para acompanhar a marcação de consulta ou exame médico; “as marcações serão descentralizadas, passando a serem feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros; de casa, quem marcar poderá saber dia e horário do procedimento”.

Márcia Azevedo diz que a demanda é reprimida na saúde pública municipal, o que torna inevitáveis as filas presenciais para inúmeros procedimentos; “pelo novo sistema, (informatizado), as marcações de consultas e exames serão realizadas nas UBSs dos bairros e distritos”, reforça a secretária,

Vacinação contra Covid-19 é outro ponto que a Secretaria de Saúde mantém entre as prioridades; semanalmente a população é orientada sobre a programação; para esta quarta-feira (08) estão definidas: primeira dose - Para todas as crianças com cinco anos de idade ou mais. Segunda - AstraZeneca, para quem tomou a primeira dose até 14/04.

A segunda dose está liberada também para Pfizer, (quem tomou a primeira dose até 19/05); Janssen (dois meses após a aplicação da primeira dose; CoronaVac (28 dias após a aplicação da primeira dose). Terceira dose - Para todos os adultos (18 anos ou mais) que tenham tomado a segunda dose até 09/02.

A liberação vale ainda para gestantes e puérperas a partir de 12 anos de idade, que tenham tomado a segunda dose até 09/02; Adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Já a quarta será aplicada quatro meses após a terceira dose em pessoas com 50 anos ou mais; trabalhadores da Saúde (apresentar documento comprobatório).

Quanto aos imunossuprimidos, a terceira dose está liberada, dois meses após a segunda dose, para os seguintes grupos: pessoas com 12 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão; Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. Quarta: Para o público-alvo acima, quatro meses após a terceira dose.