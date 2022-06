Prefeito Cyrillo diz que acredita no potencial dos estagiários em benefício do município - Foto Ascom/Divulgação

Prefeito Cyrillo diz que acredita no potencial dos estagiários em benefício do município Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/06/2022 17:21

Bom Jesus - "Contratando estes estagiários, de acordo com a legislação, estaremos ajudando a preparar profissionais gabaritados, e esperamos que eles contribuam com o desenvolvimento de nosso município", afirma o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sergio Cyrillo, fazendo menção à primeira turma do programa de estágio Mais Futuro.

Com 22 estagiários, sendo 21 de nível superior e um de nível médio (técnico), a turma foi selecionada nos cursos de Direito, Administração, Pedagogia, Psicologia, Educação Física, História, Serviço Social, Medicina Veterinária e Técnico em Meio Ambiente.

As atividades serão cumpridas nas secretarias municipais de Educação, Esporte e Lazer; Assistência Social e Habitação; Cultura, Turismo e Urbanismo; Segurança Pública e Defesa Civil; Governo; Finanças; Obras, Transportes e Serviços Públicos e na Advocacia Geral do Município.

Supervisor Norte e Noroeste Fluminense do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Humberto Lima, exaltou convênio entre a prefeitura e a instituição no Mais Futuro: “é uma oportunidade mútua, pois o estudante quer mostrar seu talento e a prefeitura, abrindo este programa, pode ajudar na formação de pessoas qualificadas, que podem ser seus futuros funcionários".

Segundo postagem no portal da prefeitura, “como o processo seletivo é simplificado, a seleção contou com duas etapas: análise da documentação (identificação, residência, vínculo escolar, currículo e classificação, conforme cursos de qualificação na área), além das exigências para estágio de alguns conselhos de classe”.

A postagem explica que a bolsa-auxílio e o vale-transporte do Programa Mais Futuro são de R$ 550,00 para nível médio e R$ 700,00 para nível superior; “os contratados terão carga horária semanal de quatro horas diárias (nível médio) ou de 6 horas diárias (nível superior)”.

O texto diz ainda que esta é a primeira etapa do programa de estágio e que, em breve, o CIEE abrirá novas inscrições para o processo seletivo simplificado que vai selecionar mais estudantes para o Programa de Estágio Mais Futuro. Basta acompanhar no site da Prefeitura de Bom Jesus e na página no Facebook. “Os estudantes selecionados serão chamados conforme surgirem as vagas”, conclui.