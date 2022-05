A convocação de adolescentes para a fase de reforço é feita também por meio de cartaz - Foto Ilustração/Ascom

Publicado 31/05/2022 17:43

Bom Jesus - Com atendimento das 7h às 15h na Sala de Vacina da Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta terça-feira (31), adolescentes de 12 a 17 anos de idade estão liberados para tomar a dose de reforço (ou 3ª dose) da vacina contra a Covid-19 em Bom Jesus do Itabapoana (RJ).

Como faz semanalmente, a secretaria já definiu toda programação da vacinação contra coronavírus desta quarta-feira (01). Estarão disponíveis: Primeira dose - Para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais. Segunda – AstraZeneca, para quem tomou a primeira dose até 07/04; Pfizer, para quem tomou a primeira dose até 13/05.

A segunda dose também está programada para a Janssen (dois meses após a aplicação da primeira dose); e CoronaVac (28 dias após a aplicação da primeira dose). Terceira - Para todos os adultos (18 anos ou mais) que tenham tomado a segunda dose até 02/02; Gestantes e puérperas a partir de 12 anos de idade, que tenham tomado a segunda dose até 02/02;

Também tomam a terceira dose adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Quarta dose - Para pessoas com 60 anos ou mais, quatro meses após a terceira dose. No caso de imunossuprimidos estão programadas: Terceira dose - Dois meses após a segunda dose, para os seguintes grupos: Pessoas com 12 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão; Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais com alto grau de imunossupressão.

Quarta dose - Para o público-alvo acima, quatro meses após a terceira dose. Pacientes imunossuprimidos devem apresentar à equipe de Imunização laudo médico que comprove o quadro de alto grau de imunossupressão: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia/Radioterapia para câncer, neoplasias hematológicas.

Neste grupo estão incluídos, ainda: Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 10 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por pelo menos 14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A Secretaria de Saúde lembra que, para tomar a vacina, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: Cartão de vacina; Identidade; CPF; Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), quem tiver; e Comprovante de residência.