A iniciativa fez parte das comemorações da Semana da Enfermagem, no auditório da Clínica da Família - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/05/2022 18:20

Bom Jesus - Mesmo que a Covid-19 já não esteja tão avançada no município, a prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana não recua nas ações preventivas; a Secretaria Municipal de Saúde continua rigorosa na programação de vacinação, divulgando o cronograma semanalmente.

Além de relacionar todas as informações no portal oficial, com critérios de dosagens, datas, horários e locais de vacinação, a Saúde tem alertado à população manter o protocolo (higienização, evitar aglomeração e usar máscara quando necessário); também promove eventos relacionados à saúde em geral.

No final da semana, a secretaria promoveu o Primeiro Encontro da Atenção Domiciliar (Home Care), dentro das comemorações da Semana da Enfermagem, no auditório da Clínica da Família; diversos temas do setor foram abordados, tendo acontecido até sorteio de brindes para os técnicos de enfermagem presentes.

Cerca de 80 profissionais da área estiveram envolvidos, com manifestações da secretaria de Saúde, Márcia Azevedo; dos enfermeiros Aline e Harleyson (Home Care) e Cláudia (da Atenção Básica); além de Márcia Lepre e Valéria, ambas do setor de Relações Humanas (RH).

A secretária defendeu que é muito importante manter a equipe unida e em sintonia, “principalmente nesse momento em que os números da pandemia são menores, mas ainda longe para relaxarmos no combate".