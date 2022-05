Um geólogo do Departamento de Recursos Minerais do Estado vistoriou áreas no município - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/05/2022 14:09 | Atualizado 26/05/2022 14:23

Bom Jesus – Áreas mais afetadas por chuvas recentes em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) estão sendo identificadas pela Secretaria de Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, em ação conjunta com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM), a exemplo do que ocorre em outros municípios.

Em consonância com a lei 12.608 e o decreto Nº 46.938 de 13 de fevereiro de 2020, o geólogo do DRM-RJ, Túlio Márcio, esteve em Bom Jesus para subsidiar tecnicamente uma equipe da Defesa Civil do município a realizar mapeamento e vistoria de várias áreas de risco. A expectativa é de que a iniciativa possa ter desdobramentos nos próximos dias.

De acordo com o secretário Fábio de Mello, o objetivo do geólogo foi avaliar e realizar projetos de mitigação e prevenção nos pontos de maior vulnerabilidade, “tendo sido verificadas as situações dos bairros Bela Vista, Santa Rosa e do Centro, e pontos de risco de deslizamento numa encosta ás margens da RJ-230, no Santa Rosa”.

Na opinião do secretário, "esse trabalho é muito importante, pois é preventivo. Com ajuda de técnico do governo do Rio podemos evitar que aconteçam grandes ocorrências durante o período chuvoso". Independente da medida adotada em conjunto com o DRM, a prefeitura já desenvolve ações de apoio às famílias afetadas.

Além de realizar obras nas regiões mais atingidas – principalmente nas estradas -, as pessoas prejudicadas recebem assistência do governo. Quanto à participação do DRM nos episódios, o departamento resume que “os trabalhos acontecem em respostas às ocorrências de movimentos gravitacionais de massa que foram deflagrados em fevereiro e março deste ano”.