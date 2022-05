No primeiro momento as pessoas aprenderam técnicas de produção das aves de postura - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 24/05/2022 16:21

Bom Jesus - Especialistas em avicultura de postura orientam que produzir ovos depende de uma série de fatores que envolvem, principalmente, rações, vacinas, outros medicamentos, genética, instalações, equipamentos. Também ensinam que os produtos das poedeiras podem ser comercializados em casca, por meio de atacadistas e varejistas.

Em Bom Jesus do Itabaoana (RJ), a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos está tratando do assunto de forma bastante aprofundada, capacitando pessoas para aperfeiçoar avicultores ou iniciar produtores na área. Para tanto, investe em Treinamento para Avicultura de Postura, com uma etapa coordenada nos dias 16, 17 e 18 de maio.

No primeiro momento, oito pessoas foram capacitadas; elas são dos distritos de Serrinha e Rosal e aprenderam técnicas de produção das aves de postura; o treinamento teve como parceiros o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural de Itaperuna, além da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (EMATER-Rio).

O curso foi ministrado pelo instrutor Renato, do SENAR, e a iniciativa terá desdobramentos, abordando também outras áreas, segundo o secretário de Agricultura Maurício Zanon, que resume: “vamos seguir oferecendo cursos na área do agronegócio; em breve será anunciado um sobre alimentação de inverno para bovinos”.

O Manual de segurança e qualidade para a avicultura de postura da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) aponta vários fatores que Influenciam a produção dos ovos; um deles é o padrão genético das aves, pelo qual “a produção máxima de ovos de alta qualidade se inicia com um controle restrito de programa de raças que se caracterizam fatores genéticos favoráveis”.

Outro fator é a idade das aves na fase madura da postura; significa que “embora a postura precoce resulta em maior quantidade de ovos, a maturidade precoce resulta em muitos ovos pequenos”. O Manual lista ainda, entre tantos outros fatores, resistência a doenças e explica: “raças selecionadas, em geral, são mais resistentes devendo ser associadas a planos de vacinação e sanitização das instalações”.