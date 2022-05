A programação de vacinação estabelecida pela Saúde está sendo cumprida semanalmente - Foto Divulgação

Publicado 17/05/2022 16:52

Bom Jesus - Graças às ações da Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, a população tem levado a sério o protocolo definido pelo Ministério da Saúde (MS) na prevenção contra Covid-19, cumprido a rotina de vacinação e contribuído para o controle da doença no município.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, o boletim mais recente, divulgado nesta segunda-feira (16), aponta apenas 38 casos sendo monitorados. A orientação é que todas as medidas preventivas continuem sendo cumpridas, inclusive o cumprimento do calendário de vacina.

Toda semana a secretaria programa imunização, com liberação de doses de acordo com os critérios apontados pelo MS. Para início de semana a programação está sendo a seguinte: primeira dose - Para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais; segunda – (AstraZeneca) quem tomou a primeira dose até 23/03; (Pfizer) quem tomou a primeira dose até 28/04; (Janssen) dois meses após a aplicação da primeira dose; (CoronaVac) 28 dias após a aplicação da primeira dose.

Terceira dose - todos os adultos (18 anos ou mais) que tenham tomado a segunda dose até 18/01; Gestantes e puérperas a partir de 12 anos de idade, que tenham tomado a segunda dose até 18/01. Quarta - pessoas com 70 anos ou mais: quatro meses após a terceira dose.

Já no caso de imunossuprimidos, estão liberadas: Terceira dose (dois meses após a segunda dose, para os seguintes grupos) - 12 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão; gestantes e puérperas com 12 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. Quarta - o público-alvo acima, quatro meses após a terceira dose.

As recomendações permanecem as mesmas: pacientes imunossuprimidos devem apresentar à equipe de Imunização laudo médico que comprove o quadro de alto grau de imunossupressão. O serviço de imunização atende das 7h às 15h na Sala de Vacina – Secretaria. Para ser vacinado é necessário apresentar os seguintes documentos: Cartão de vacina; Identidade; CPF; Cartão Nacional do SUS (se tiver); e Comprovante de residência.