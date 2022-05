Equipes da Secretaria de Meio Ambiente atuaram em duas frentes recuperando estradas - Foto Divulgação

Bom Jesus - A prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) está priorizando recuperação e manutenção de estradas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos. Na última semana, as equipes atuaram em duas regiões da zona rural do município.

Os trabalhos foram executados no terceiro distrito de Rosal e na Usina Santa Maria, com reparos nas estradas Santa Fé, Piedade (que liga Rosal à usina hidrelétrica) e Monte Belo (que vai de Rosal a Varre-Sai).

Segundo o secretário Maurício Zanon, cumprindo a mesma programação, outra equipe atuou para finalizar serviços em diversas estradas vicinais da Usina Santa Maria; “máquinas e servidores também foram deslocados para finalizar a operação tapa-buraco na região da Braúna”.

As próximas etapas ainda não foram definidas, mas estarão voltadas, principalmente, para reparar danos causados pelas recentes chuvas intensas que afetaram diversos municípios do Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

As ações são desenvolvidas em parceria com o programa Estradas Agro RJ, do governo estadual, cujo objetivo é “promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção”.

O programa é considerado “importante instrumento para promover o acesso com segurança aos produtores rurais e permitir que todos possam trafegar em estradas com boas condições, facilitando a vida do homem do campo”.

Maurício Zanon afirma que a inclusão de Bom Jesus no Estradas Agro RJ aconteceu graças à reivindicação feita pelo deputado estadual Jair Bittencourt ao governador Cláudio Castro. “Agradecemos o grande apoio que recebemos do governador e do deputado por nosso município estar fazendo parte do programa”, assinala o secretário.