Evento é organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação Foto/Ilustração

Publicado 27/04/2022 11:47

Bom Jesus - Com abertura a todos os segmentos de trabalhadores organizados da Economia Solidária (Ecosol) do município, a prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) está realizando, até as 17h desta quarta-feira (27) a VI Plenária Nacional. O objetivo é definir estratégias, analisar a conjuntura das políticas públicas e encontrar soluções para possíveis problemas.

A, tendo como parceiros Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Fórum Brasileiro de Economia Solidária e Fórum Regional.

O tema é "Economia Solidária: Autogestão como Estratégia de Resistência e Alternativa à Crise do Capitalismo, na Luta pela Radicalização da Democracia". Estão participando artesãos, pescadores artesanais, rede de produtores da agricultura familiar e agroecológicos.

O evento também reúne cooperativas populares e catadores de materiais reciclados, doceiras/salgadeiras, associações produtivas, redes de costureiras, empreendimentos supra familiares, quilombolas, entre outros, além de representantes de órgãos públicos municipais e instituições de apoio e fomento.