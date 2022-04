É importante ter em mãos a documentação necessária: Carteira de Identidade, CPF e certidão de nascimento ou casamento. Podem se candidatar os cafeicultores ou trabalhadores da cultura do café de São José do Calçado e entorno, com disponibilidade de horário para frequentar o curso, que será ministrado presencialmente, duas vezes por semana, durante cinco meses, totalizando 160 horas. É necessário também ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental Incompleto.

Os objetivos do curso incluem capacitar os agricultores na implantação da lavoura, correção e adubação do solo, colheita e comercialização do café; proporcionar novos conhecimentos e a reflexão sobre experiências cotidianas, no intuito de promover e estimular uma prática mais profissional; e aplicar os conhecimentos conceituais e práticos necessários para desenvolver as atividades do Curso.

Caso o número de interessados exceda o número de vagas ofertadas, um sorteio público será realizado no dia 23 de abril. O resultado será divulgado no dia 25, com matrículas nos dias 25, 26 e 27 de abril. As aulas terão início no dia 28, em São José do Calçado. Também estão previstas atividades no IFF Bom Jesus, participações em eventos e visitas a propriedades para conhecimento de experiências exitosas na área.

Mais informações estão disponíveis no Edital nº 20/2022, no Portal de Seleções.