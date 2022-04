O espaço atrai inúmeras pessoas para práticas de diversas atividades, entre elas trilhas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 20/04/2022 13:10

Bom Jesus - Tendo ao seu entorno produtores da Agricultura Familiar, que vivem principalmente da cafeicultura e da pecuária de leite, acaba de ser criado em Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste Fluminense, o Parque Municipal Natural Sabiá Laranjeira de Rosal. Entre os objetivos, estão: proteção da biodiversidade, recreação, pesquisa, interpretação e educação ambiental.

De acordo com informações do governo municipal, a unidade foi estruturada com recursos do Fundo Estadual da Mata Atlântica, “a partir de projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental, da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA)”.

O Parque tem cerca de 93 hectares e fica a 52 quilômetros do centro da cidade, com espaços para atividades físicas, lazer e é aberto à visitação de turistas. O secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, Maurício Zanon, afirma que o espaço atende à categoria de Unidade de Conservação e tem proteção integral.

“Além dos inúmeros objetivos já enumerados, o parque é um espaço ideal para o turismo sustentável”, ressalta Maurício Ramon. Para a visitação, há critérios do Conselho Gestor do Parque a serem seguidos: “os interessados devem preencher o Termo de Responsabilidade de Visitação (disponível no portal da prefeitura), com cinco dias de antecedência da data pretendida”.

Outro ponto previsto é que, “para Avaliações Técnicas ou Científicas, Levantamentos Técnicos ou Científicos e Pesquisas Científicas, nas áreas dentro dos limites do Parque, bem como no curso do Rio Itabapoana que margeia a área, as normas e critérios podem ser consultadas na Resolução Normativa”. Recentemente, cerca de 165 ciclistas participaram de uma trilha ecológica, percorrendo 34 quilômetros.