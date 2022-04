Há uma variedade de kits, distribuídos com as famílias desde março pela Assistência Social - Foto/Divulgação

Publicado 20/04/2022 13:31

Bom Jesus - Famílias atingidas pelas chuvas recentes em Bom Jesus do Itabapoana, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, estão recebendo atenção especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. A estimativa é distribuir, até o final de abril, 200 kits contendo diversos produtos de usos permanentes.

A secretaria explica que as beneficiadas por um conjunto de ações são as pessoas incluídas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, bem como do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ambos ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Também são atendidas as famílias incluídas no Cadastro Único”. Segundo a secretaria, “além de visita domiciliar, com parecer social, a equipe técnica do CRAS e do Setor do Cadastro Único está efetuando a entrega de kit lanche, kit higiene (com absorvente, a fim de garantir a segurança menstrual) e kit limpeza para as famílias, que se encontram inseridas nesses serviços, de acordo com os critérios dos mesmos”.

As equipes atuam indo ao encontro das famílias beneficiadas, em trabalho coordenado pela chefe do Setor de Proteção Social, Thais Gomes Teixeira, e pela coordenadora de Proteção Social, Laura Gioffi, juntamente com a equipe do CRAS Nova Bom Jesus, por meio da coordenadora Nielma Mattos.

A secretária municipal de Assistência Social, Angélica Hullen, detalha que a ação foi iniciada localidade Usina Santa Izabel, “na qual foram realizados dois dias de atividades”. Ela adianta que, na próxima semana, “a assistência acontecerá no Inhame e, posteriormente, na parte alta do município; em maio, nossa programação pretende atender a área urbana do município", acentua.