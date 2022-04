A aplicação da vacina está programada na Secretaria de Saúde, das 7h às 15h - Foto Divulgação

Publicado 25/04/2022 10:48

Bom Jesus - Suspensa no final da semana por conta do “feriadão” de Tiradentes (quarta, quinta e sexta-feira), a vacinação contra Covid-19 em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) será retomada nesta segunda-feira (25).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estarão disponíveis todas as doses, seguindo programação do Ministério da saúde. A primeira é para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais. Já a segunda (AstraZeneca) será aplicada em quem tomou a primeira dose até 01/03,

A programação prevê também a Pfizer, para quem tomou a primeira dose até 05/04; Janssen (dois meses após a aplicação da primeira dose); e CoronaVac (28 dias após a aplicação da primeira dose).

A terceira dose está programada para todos os adultos (18 anos ou mais) que tenham tomado a segunda dose até 27/12; também poderão ser vacinadas gestantes e puérperas a partir de 12 anos de idade, que tenham tomado a segunda dose até 27/12.

No caso da quarta dose, está garantida para idosos. Desde que eles tenham 80 anos ou mais e tenham tomado a terceira dose há quatro meses. Para pacientes imunossuprimidos a terceira dose somente estará liberada aos que tomaram a segunda dose há dois meses.

No entanto, a secretaria ressalta que devem ser observados os seguintes grupos: pessoas com 12 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão; gestantes e puérperas com 12 anos ou mais com alto grau de imunossupressão. Para tomar a vacina, é obrigatória a apresentação do Cartão de vacina, Identidade, CPF, Cartão Nacional do SUS (se tiver) e Comprovante de residência.

O público-alvo da quarta dose é formado por todo aquele que completou quatro meses da terceira. Sobre pacientes imunossuprimidos, a secretaria orienta que devem apresentar à equipe de Imunização laudo médico que comprove o quadro de alto grau de imunossupressão.

São casos e Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia/Radioterapia para câncer, neoplasias hematológicas; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/AIDS; Uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 10 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por pelo menos 14 dias.

E mais: Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em hemodiálise; Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. “O serviço de imunização atende das 7h às 15h na Sala de Vacina (Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro, atrás do posto da Polícia Civil)”, assinala a secretaria.