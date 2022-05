Isabela acha importante dialogar com quem tem capacidade de impulsionar projetos - Foto IFF/Divulgação

Publicado 01/05/2022 12:49

Bom Jesus - A estudante Isabela Narde, do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana (RJ), está entre os Embaixadores da Brazil Conference. Além de se tornar embaixadora, ela participou da oitava edição do evento, realizada nos dias 09 e 10 de abril, em Boston.

De acordo com publicação no portal do IFF/Bom Jesus, “a Brazil Conference é realizada anualmente pela comunidade brasileira de estudantes em Boston para promover o encontro com líderes e representantes do Brasil, que se reúnem para discutir temas relacionados à política, economia, cultura e sociedade”.

A postagem explica que o objetivo de Isabela ao se interessar pela iniciativa foi ter a oportunidade de entrar em contato com grandes representantes da Ciência, da Política e da área Ambiental. “Mais do que isso, ela conquistou a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido pela REDI e ainda receber elogios pela atuação”. acentua.

“Para que nossas iniciativas se tornem realidade, se expandam, a gente precisa de iniciativa, disciplina, organização, mas também de pessoas”, diz a estudante, acentuando que “conseguir dialogar com pessoas que têm grande capacidade de impulsionar projetos, divulgar essas ideias e talvez até mesmo financiar algumas propostas que a REDI tem é um potencial enorme”.

Isabela acredita que a experiência também seja valiosa para sua carreira de bióloga e para outras carreiras que ela deseja construir, como a de comunicadora e o contato com estudantes de Harvard é considerado fundamental para a busca de capacitação no exterior após a graduação.