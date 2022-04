Os kits são compostos por tênis, meias, jaqueta, blusas, bermuda e short-saia - Foto Divulgação

Os kits são compostos por tênis, meias, jaqueta, blusas, bermuda e short-saia Foto Divulgação

Publicado 29/04/2022 15:50

Bom Jesus - Iniciado em 2021, o processo licitatório de compra de uniformes para todos os alunos regulares da rede pública municipal de São Francisco do Itabapoana, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, foi concluído na última quarta-feira (27).

O empenho do valor para aquisição do material já foi feito e mais de três mil alunos serão beneficiados. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, os kits são compostos por tênis, meias, jaqueta, blusas (regata e com manga), bermuda e short-saia, além de mochila.

“Todos os matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental receberão os uniformes”. Na avaliação da secretaria, a iniciativa irá proporcionar grande economia para as famílias, “já que muitas têm mais de uma criança em fase escolar”.

A convocação para nomeação e posse de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Profissional de Apoio Escolar também já está em andamento. O edital foi publicado pela Secretaria de Educação nesta quinta-feira (28); Eles terão de comparecer à secretaria n próximo dia quatro.