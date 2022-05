Através de cartazes, a prefeitura divulga o programa aberto aos idosos - Foto/Ilustração

Publicado 03/05/2022 14:28

Bom Jesus - O desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável está sendo garantido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para os idosos. O serviço [e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

As atividades são oferecidas, de segunda a quarta-feira, das 13h às 16h, no Clube da Terceira Idade. Também visam contribuir “no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades e no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos”.

Pelos critérios, as atividades são abertas a todos os idosos do município, que podem obter mais informações no local. O Clube está situado na Rua José Alberoni, s/n, Centro (atrás da sede da prefeitura). Quem tem acima de 60 anos pode participar das atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade Albertina Ferreira Portugal.

Quanto à Unidade de Acolhimento, a secretaria explica que “funciona como moradia provisória até que a pessoa acolhida possa retornar à família de origem ou, quando for o caso, encaminhada para família substituta ou, ainda, até que tenha condições de se manter por conta própria”.