O uso da máscara de proteção individual contra Covid-19 é opcional, mas existem restrições Foto Divulgação

Publicado 14/05/2022 14:25

Bom Jesus - “Todas as pessoas que estejam com sintomas gripais (inclusive suspeita de Covid-19) devem comparecer para fazer o teste usando máscara; os números da pandemia caíram nos últimos meses, mas ela não acabou”. A recomendação da Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RI) está garantida em decreto publicado no Diário Oficial do dia três de março, pelo governo estadual.

O texto faculta aos municípios a flexibilização do uso de máscara em lugares fechados, diante do cenário heterogêneo atual da pandemia no estado do Rio de Janeiro; “caberá aos gestores municipais a decisão de liberar ou não o uso do equipamento de proteção individual”, diz.

No entanto, o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, orienta que, “independentemente da decisão tomada por cada secretaria municipal, aquelas pessoas que desejarem continuar usando máscara em locais fechados ou abertos podem assim fazê-lo”; afirma ainda que segue com o monitoramento dos indicadores e a atualização semanal dos Mapas de Risco.

Com base também no decreto, o secretário orienta que pessoas com sinais e sintomas respiratórios mantenham o uso da máscara se for entrar em contato com outras pessoas; destaca. Inclusive, que “o ideal é que essas pessoas façam isolamento”. As recomendações reforçam a posição da secretaria bonjesuense.

Quanto à vacinação contra a Covid-19, o município já definiu a programação para esta segunda-feira (16). A primeira dose estará disponível para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais. Já a segunda (AstraZeneca) será aplicada em quem tomou a primeira até 22/03; (Pfizer) para quem tomou a primeira até 27/04; (Janssen) dois meses após a aplicação da primeira; (CoronaVac) 28 dias após a aplicação da primeira.

A terceira dose está assim distribuída: para todos os adultos (18 anos ou mais) que tenham tomado a segunda até 17/01; Gestantes e puérperas a partir de 12 anos de idade, que tenham tomado a segunda até 17/01. No caso da quarta, estão programadas pessoas com 70 anos ou mais, quatro meses após a terceira dose. Toda programação pode ser conferida no portal do governo municipal.