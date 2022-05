O curso tem coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e será realizado de 16 a 18 de maio - Foto/Ilustração

Publicado 10/05/2022 13:18 | Atualizado 10/05/2022 13:21

Bom Jesus - Por meio de parceria com o Sindicato Rural de Itaperuna e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) estará promovendo treinamento de avicultura de postura, entre os dias 16 e 18 de maio.

O curso será realizado no 6º distrito de Serrinha, na granja de ovos caipiras Santo Antônio, das 9h às 18h, e terá como instrutor o especialista Renato Queiroz. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, pelo telefone (22) 3833-9616, onde podem ser obtidas toas informações.

Outra opção para inscrição é o Sindicato Rural de Itaperuna, através do número (22) 9 9728-2968. De acordo com o Senar, objetivo é “promover a capacitação de profissionais que atuam ou desejam atuar na área de produção de aves de postura, de acordo com as tendências atuais da produção animal, a fim de capacitá-los”.

Nas diversas áreas da avicultura, o Serviço capacita médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos “para atuarem dentro das novas diretrizes e tecnologias utilizadas em anatomia, fisiologia, sistemas de criação, manejo inicial, do crescimento e pré-abate de frango de corte”.

Também capacita nos sistemas de criação e manejo de aves poedeiras, nutrição, genética, melhoramento avícola, controle de doenças, sanidade, ferramentas de qualidade e tratamento de resíduos. O curso direcionado a avicultura de postura programado para Bom Jesus é rápido, gratuito e aberto principalmente a produtores.

Os interessados devem seguir os protocolos de contenção à disseminação da Covid-19, ter mais de 18 anos e, no ato da inscrição, apresentar os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Dentre os temas, estão previstas aulas de planejamento de granja para produção de ovos, limpeza e desinfecção, cuidado com as aves, coleta e seleção de ovos.