Paulo Sergio Cyrillo (centro) tratou dos detalhes do Projeto Pedagógico Militar na última quarta-feira - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/05/2022 17:25

Bom Jesus - Jovens em situação de vulnerabilidade social ou pobreza extrema passarão a ser beneficiados, através do Projeto Pedagógico Militar, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ). A parceria foi alinhavada esta semana, pelo prefeito Paulo Sergio Cyrillo.

O coordenador de ensino do Projeto, Luis Martins Cláudio, propôs o convênio ao prefeito na última quarta-feira (11); a iniciativa envolve as secretarias municipais de Educação, Esporte e Lazer; e de Assistência Social e Habitação.

Ficou acertado que o município cederá o espaço de uma escola municipal (salas, quadra, auditório e banheiros) e, em contrapartida, oferecerá 25% das vagas com 100% de bolsa, para o público-alvo, indicado através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

De acordo com os critérios, o ingresso será por meio de avaliação pedagógica, observando-se as normas do projeto; “serão cobrados valores populares e acessíveis aos que preencherem os outros 75% das vagas, que serão administradas pelo Projeto Militar, recurso destinado a cobrir os custos operacionais e impostos”.

Luís Martins explica que o curso preparatório será ministrado somente aos sábados, buscando contribuir no combate à criminalidade, promovendo e estimulando a vocação da carreira militar: “também objetiva o desenvolvimento social e intelectual para a inserção no mercado de trabalho em concordância com Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB)”.