Divulgação do evento tem apoio da prefeitura e já está sendo feita também por meio de cartazes - Foto Ascom/Ilustração

Publicado 12/05/2022 18:32

Bom Jesus - Envolvendo diversos moto clubes em nível nacional, mas tendo como anfitrião o Rota 77, o município de Bom Jesus do Itabapoana estará recebendo motociclistas de todo o país para o 8º Encontro Nacional; será realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto.

Desde 2012 o evento é realizado na cidade, com apoio do governo municipal, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Como das vezes anteriores, acontecerá na Praça Governador Portela com expectativa de fortalecer o turismo e a economia do município, como fonte (embora limitada) de renda.

Os detalhes foram definidos nesta quarta-feira (11), pelo prefeito Paulo Sergio Cyrillo, que recebeu em seu gabinete representantes de quatro moto clubes; eles apresentaram o projeto e a receptividade do governo ficou consolidada.

Participaram da reunião Jonatas Melo (Rota 77), Edmundo (Rota 54), Moacir da Figueiredo (Bodes do Asfalto), Jonques e Leandro (Guardiões de Divisa, organizados do Primeiro Encontro Nacional, em agosto de 2012).

Ao fechar o apoio da prefeitura, Paulo Sergio Cyrillo foi enfático: "é muito importante apoiar um evento como este, que já é uma tradição e reúne pessoas e clubes que prestam diversos serviços à sociedade".