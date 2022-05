Equipes de bombeiros participaram da Semana de Operação de Resgate Aquático - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/05/2022 17:26

Bom Jesus - O prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sergio Cyrillo, anunciou que irá convidar o Centro Especializado de Respostas a Desastres para orientar a Defesa Civil municipal sobre enchentes e desastres naturais. Ele considera o trabalho da instituição de fundamental importância dentro da política de prevenção e preparação quanto a ocorrências.

Juntamente com o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Fabio de Mello, o prefeito participou da Semana de Operação de Resgate Aquático de Estágio de Nivelamento e Mobilização do Centro, realizada no Instituto Rio Life, que é considerado referência nacional em treinamento de resgate aquático.

As ações se desenvolveram no Rio Itabapona, sendo ministradas por uma equipe composta por oito instrutores, sendo cinco do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, um da mesma instituição do Estado do Rio de Janeiro e dois instrutores civis da equipe JoCa Aventuras.

O capitão Marinho e o cabo Vicentino comandaram o treinamento. O prefeito bonjesuense reforça que em breve, irá convidar os instrutores para uma palestra no município: “queremos que eles passem o grande conhecimento que têm sobre enchentes e outros desastres naturais; estas ocorrências nos preocupam, pois afetam cada vez mais nosso município no período chuvoso”.

Em publicação no portal, o Centro de Treinamento para Emergência e Desastres (CETRED) destaca a importância da participação do poder público e da sociedade para a efetiva implementação das ações inerentes à gestão do risco de desastres, com foco não apenas no restabelecimento da normalidade após o evento, mas também na prevenção dos mesmos.