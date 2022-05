Prefeito Sérgio Cyrillo destacou que o hospital do município é referência em toda a região - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 18/05/2022 19:32

Bom Jesus - Doenças ósseas que atingem principalmente as mulheres (as mais comuns são a osteoporose e a osteopenia) passam a ser diagnosticadas, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio de um aparelho, que emite menos radiação (preservando a saúde de operadores e do paciente).

O equipamento faz parte do Serviço de Densitometria Óssea Maria Thereza Moraes Braga, instalado no Hospital São Vicente de Paulo na última segunda-feira (09), para atender toda a rede municipal conveniada, inclusive Sistema Único de Saúde (SUS),

O prefeito Paulo Sergio Cyrillo e a secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, foram recebidos pelo diretor administrativo do hospital, Victor César Pavan, que explicou: “os exames podem durar apenas seis minutos, dando diagnóstico rápido”.

Sérgio Cyrillo ressaltou que o hospital de Bom Jesus é referência em toda a região e conta com repasse de recursos da prefeitura. Também estiveram presentes à solenidade o vice-presidente da Assembleia Legislativo do Rio de Janeiro (Alerj), Jair Bittencourt; a secretária de Saúde de São José de Ubá, de Francilene Rocha de Sá; a irmã Virgínia (Abrigo dos Idosos José Lima), além de vereadores e representantes da sociedade civil.