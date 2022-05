Prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e secretária de Saúde, Márcia Azevedo, recepcionaram o senador Portinho Foto Ascom/Divulgação - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/05/2022 13:19

Bom Jesus - Considerado referência em Bom Jesus do Itabapoana e na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital São Vicente de Paulo recebeu, nesta terça-feira (24) a visita do senador Carlos Portinho, autor de emenda de R$ 1 milhão para o município no ano passado.

De acordo com o prefeito Paulo Sergio Cyrillo, o recurso foi aplicado para incrementar atendimentos a pacientes de alta e média complexidade e tornou o hospital mais capacitado. Durante a visita, o prefeito e a secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, relataram ao senador

De que forma o recurso foi aplicado e como estão sendo desenvolvidas as ações do setor de saúde pública.

No hospital, o senador Portinho foi recepcionado pelo diretor administrativo Victor Pavan. Na oportunidade, Paulo Sérgio Cyrillo ressaltou: “com nosso hospital otimizando cada vez mais o atendimento, podemos ter mais tranquilidade para desenvolver políticas de saúde preventiva, melhorando assim a qualidade de vida da comunidade".

Também participaram da recepção ao senador Carlos Portinho: o prefeito de Italva, Léo Pelanca; secretários municipais; vereadores; o mantenedor da Faculdade Metropolitana São Carlos (FAMESC), Carlos Henrique Medeiros de Souza e a diretora acadêmica da instituição Fernanda Castro Manhães.