Para investir no setor agrícola como um todo,município recebeu R$ 719 mil Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 26/05/2022 20:32

Italva - Cerca de R$ 2,8 milhões em recursos do orçamento público federal reforçaram os cofres de Italva, na região Noroeste Fluminense, para investir em agricultura, esporte, segurança e saúde. Os recursos são frutos de emendas parlamentares, de autorias do deputado federal Felício Laterça (PP-RJ), atendendo solicitações do prefeito Leonardo Orato Rangel (PL).

Segundo o parlamentar, os valores foram solicitados também pelo vereador Arthur Moreno. Do total, a área da agricultura ficou com R$ 719 mil, para aquisição de tratores, retroescavadeiras, caminhões e outros equipamentos; “para reforma e ampliação de quadras esportivas coube R$ 1 milhão 720 mil”.

No caso da segurança pública, teve R$ 350 mil investidos na aquisição de carros e motos, com R$ 100 mil em custeio da secretaria do setor. Já a Saúde pode adquirir seis respiradores que atenderam a população nos tempos críticos da pandemia.

O parlamentar argumenta que “o investimento do município de Italva nada mais é do que o reflexo do ‘Pé na Estrada’, cujo objetivo é conhecer a realidade e as necessidades das pessoas e dos governantes, de cada município”.

Italva era distrito de Campos dos Goytacazes e virou município, através de emancipação, em 12 de junho de 1986, por força de Lei assinada pelo então Governador do Estado, Leonel de Moura Brizola. Está localizado em área rica de recursos minerais, com destaques para mármore, calcita, dolomita e quartzo.

O município tem aproximadamente 13 mil habitantes, distribuídos de forma proporcional numa área de 296 Km² de extensão. O clima de Italva é tropical quente-úmido; limita-se com Campos, Cambuci, Cardoso Moreira, São Fidélis, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana.