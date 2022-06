O evento foi aberto pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e diversas personalidades participaram - Foto Ascom/Divulgação

O evento foi aberto pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e diversas personalidades participaram Foto Ascom/Divulgação

Publicado 01/06/2022 15:07

Bom Jesus - “Este é um assunto delicado, mas que jamais podemos adiar; os abusadores devem responder à Justiça”. Com estas palavras, o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, abriu, nesta terça-feira (31), o Dia D da campanha “Maio Laranja.

O evento foi realizado pela Secretaria de Assistência Social e Habitação do município, pontuando maio como o mês nacional de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. O prefeito fez questão de destacar o emprenho do Executivo no combate a estes crimes.

Paulo Sergio Cyrillo foi veemente na defesa de ações rigorosas “contra quem abusa de menores e adolescentes em todos os sentidos”; porém, chamou o próprio governo à responsabilidade, ao afirmar: “mas a prefeitura deve dar toda a assistência às vítimas e suas famílias, pois os traumas são significativos".

A secretária de Assistência Social, Angélica Hullen, exaltou a iniciativa: "trata-se de um evento marcante, pois queremos envolver todos os segmentos da sociedade civil na luta contra esse inimigo terrível e, muitas vezes, silencioso".

Na abertura do debate o tema abordado foi “Avanços e Desafios para enfretamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no município de Bom Jesus do Itabapoana no Âmbito das Políticas Públicas”, tendo como mediador Ester Batista (do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Em outra etapa, a abordagem foi feita no âmbito da segurança pública e do Judiciário, com mediação de Angélica Hullen. Em seguida, foi servido um almoço e prestada homenagem aos profissionais pelo Dia do Assistente Social.

Participaram do evento Ivana Araújo, defensora da Defensoria Pública RJ em Bom Jesus; Túlio Rezende Cordeiro, presidente da 17ª Subseção da OAB/RJ; tenente Patrick Coelho, comandante da 2ª Cia./29º Batalhão de Polícia Militar; e Juliana Andrade Nunes, do NUIAM.