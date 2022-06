Nicola Miccione diz que objetivo é contribuir para que municípios fluminenses se reestruturem - Foto Luciano Belford/Assessoria

Publicado 07/06/2022 15:12

Bom Jesus - O governo do Estado do Rio de Janeiro acaba de anunciar a liberação de R$ 34 milhões para sete municípios fluminenses, através de convênios dentro do Programa Somando Forças. Bom Jesus será contemplado com mais de R$ 3,7 milhões, estipulados mediante demandas apresentadas pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

De acordo com a programação de investimentos definida pelo governo municipal, o montante será gasto nos seguintes projetos: quatro pontes em concreto armado sobre o Valão Soledade (R$ 164.697,68); mirante e praça pública no loteamento Antônio Tinoco de Oliveira, Monte Calvário, Bairro Santa Rosa (R$ 457.707,36).

Também estão definidos: praça pública no Lago da Cidade, na Avenida Geraldo Magela Rodrigues, esquina com Avenida Dário Vieiera Borges, no Bairro Lia Márcia (R$ 778.962,80); Meio-fio, pavimentação em paralelepípedo e drenagem pluvial em diversas ruas (R$ 2.210.111,04).

Faz parte ainda da relação à reforma da quadra poliesportiva no Bairro Bela Vista, na Praça Maria Lúcia Fonseca, junto ao Centro de Referência à Criança e/ou ao Adolescente (R$ 155.264,76). A assinatura do convênio aconteceu nesta segunda-feira (06), no Palácio Guanabara.

Além de Bom Jesus, estão sendo beneficiados, nesta etapa do Somando Força, com transferência de recursos para a execução de obras de infraestrutura, os municípios de Aperibé, Cardoso Moreira, Nova Iguaçu, Petrópolis, Porciúncula e São Fidélis.

O secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, avalia que investir nas prefeituras é fazer com que a política pública chegue ao cidadão fluminense: “muitas dessas obras são esperadas há anos e executá-las é uma forma de demonstrar compromisso com o dinheiro já empregado em projetos que estavam parados e desenvolver o estado e o avanço do nosso interior”, ressalta.

O Somando Forças é executado pela Secretaria de Estado das Cidades; “foi criado em 2014, prorrogado pelo atual governo que, por meio do programa, repassa 95% da verba, com contrapartida de 5% das prefeituras, que executam as intervenções e escolhem as áreas prioritárias para a aplicação do investimento”. explica.