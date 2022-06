Para facilitar o acesso ao hospital, a Secretaria de Segurança Pública elaborou um mapa - Foto Ilustração/Ascom

Publicado 04/06/2022 14:12

Bom Jesus - O trânsito sofre alterações pontuais na região central de Bom Jesus de Itabapoana no início da próxima semana, por conta de uma obra no Ambulatório do Hospital São Vicente de Paulo, o único do município. Para tanto, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil preparou um sistema didático para facilitar o acesso ao local.

As mudanças acontecerão a partir das 5h de segunda-feira (06) às 20h de terça-feira (07); a Avenida Fassbender ficará interditada entre as ruas Arlindo Sabóia e 21 de Abril, com inversão da mão na Arlindo Sabóia, da Vereador João Gomes Figueiredo a Avenida Fassbender. Em um mapa publicado no portal da prefeitura a secretaria aponta todo o trajeto.

Durante o período em que as alterações permanecerem, a secretaria orienta que será proibido parar e estacionar em ambos os lados da Rua Arlindo Sabóia; “as pessoas que necessitarem chegar ao Posto de Urgência (PU) serão orientadas pelos agentes da Guarda Civil Municipal e do Serviço de Trânsito (Setrans) – órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública - que vão atuar no local”, ressalta.

Independente das ações especiais do início da semana, a secretaria destaca que os agentes estarão mantendo o trabalho de orientação e de educação no trânsito; o objetivo tem sido conscientizar motoristas aos cuidados que devem ter e à fluidez do tráfego e segurança dos próprios condutores e dos pedestres usuários das ruas e avenidas do município.

Desde outubro do ano passado, a Guarda Civil Municipal vem desenvolvendo um intenso trabalho de fiscalização, “visando um trânsito mais seguro e organizado, em cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”; de acordo com informações do órgão, o resultado tem sido satisfatório.

A previsão é que a partir de quarta-feira (08) o acesso ao Hospital São Vicente de Paulo volte à normalidade. A reforma faz parte de um programa de investimentos por “uma saúde pública de melhor qualidade”; no dia nove do maio foi inaugurado o Serviço de Densitometria Óssea Maria Thereza Moraes Braga

Na oportunidade, o diretor administrativo, Victor César Pavan, explicou que “o aparelho, emite menos radiação (preservando a saúde de operadores e do paciente) e irá atender toda a rede conveniada do hospital, inclusive SUS, e serve para identificar as doenças ósseas que atingem principalmente as mulheres”.