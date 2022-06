O coral é um dos mais conhecidos, especialmente na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/06/2022 18:44

Bom Jesus - Com uma trajetória de sucesso no campo cultural de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) há 32 anos (a serem comemorados no próximo dia 16), o Grupo Musical Amantes da Arte não escapou dos efeitos da Covid-19; os artistas estão sem se apresentar desde o início da pandemia, mas se preparando para o retorno às atividades.

A “volta por cima” do coral (considerado o de maior evidência na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro) está em contagem regressiva, com data e local já definidos; será na próxima quinta-feira (09), no Espaço Cultural Luciano Bastos, a partir das 19 horas.

O espaço fica na Praça Amaral Peixoto (pracinha da rodoviária) onde funcionava o tradicional Colégio Rio Branco. O Amantes da Arte é formado por pessoas de todos os setores da sociedade bonjesuense.

A Noite Musical do retorno é aguardada com grande expectativa - inclusive por simpatizantes do grupo de municípios vizinhos a Bom Jesus - e tem apoio do governo municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Urbanismo

No repertório há o clássico “Juntinho de Você”, de autoria do maestro Samuel Xavier, gravado em 2019. A música faz parte do terceiro CD do coral, da coleção Músicas Bonjesuenses, que foi produzido pela Editora O Norte Fluminense, lançado na Festa de Agosto daquele ano por iniciativa da Secretaria de Cultura.