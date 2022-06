O grupo completa 32 anos nesta quarta-feira e os integrantes contaram parte da história - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 13/06/2022 13:07

Bom Jesus - Com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Urbanismo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), o Grupo Musical Amantes da Arte (GMAA) volta a se apresentar no município, depois de dois anos com as atividades presenciais suspensas, por ocasião da pandemia de Covid-19; a retomada aconteceu no final da semana.

São 32 anos de boa música, a serem completados nesta terça-feira (14). A volta às atividades aconteceu no Espaço Cultural Luciano Bastos, no centro da cidade, com os integrantes lembrando que “cantaram juntos pela primeira vez em 1990, durante a 1ª Noite de Cultura e Arte, promovido pela prefeitura”.

Em uma espécie de “recordar é viver”, a história do GMAA foi resumida pelos integrantes: “A ideia de reunir cantores e músicos da cidade surgiu com um pedido da secretária municipal da pasta na época, a professora Maria José de Souza Martins”.

Cada integrante falou um pouco, ressaltando que o grupo foi organizado e dirigido pela tecladista, compositora e musicista Ana Maria Teixeira Baptista e conta com a colaboração dos músicos Christóvam Colombo Pires (percussão); Graziela Diniz de Rezende e Gutenberg Machado de Mello (ambos ao violão).

“Gutemberg e Mariza Teixeira Valinho são autores do hino oficial do grupo, ‘Calados Sonhos’ e o GMAA já lançou dois discos: o primeiro em 2008 e o segundo, com título ‘Bom Jesus de Corpo e Alma’, em 2015”, contaram.

Uma vez por semana, o grupo (que é formado com 36 membros) se reúne para ensaios, escolha de repertório, planejamento e preparação das apresentações. Eles destacaram que “é sempre um grande prazer e orgulho levar alegria e boa música nas apresentações, reunindo pessoas de bom gosto e de bom coração”.