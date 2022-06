O projeto detalhado foi apresentado na última terça-feira ao prefeito Paulo Sérgio Cyrillo - Foto Divulgação

Publicado 09/06/2022 15:33

Bom Jesus – O Governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) já dispõe de projeto do sistema de esgotamento sanitário do 3º distrito, Rosal; concebido por especialistas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), o plano foi entregue, terça-feira (07), ao prefeito Paulo Sérgio Cyrillo.

A articulação para instalação do sistema no município ocorre há algum tempo; em agosto de 2017, na gestão do prefeito Roberto Tatu, o então diretor presidente da Agevap, André Luis de Paula Marques, esteve em Rosal, para definir a melhor forma de tratamento e menor custo.

O secretário executivo do Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, João Gomes de Siqueira, explica que as obras serão executadas com recursos destinados pelo Comitê, para compra de material e insumos; o valor estimado é em torno de R$ 600 mil.

Mão de obra e equipamentos ficam por conta da prefeitura. O sistema de esgotamento é do tipo Wetlands, por meio do qual, lagoas ligadas através de canais artificiais recebem os efluentes; “nesse tipo de esgotamento, o material se desloca pela força da gravidade e, durante o percurso, passa por plantas aquáticas que funcionam como biofiltro”.

O prefeito Paulo Sergio Cyrillo avalia que é um sistema de recolhimento e tratamento do esgoto muito eficaz; “trata-se de um sistema que proporciona mais qualidade de vida à comunidade, pois vai eliminar a contaminação de córregos e do solo”, assinala o prefeito.

Especializado em recursos hídricos do Comitê, Edinaldo Oliveira informa que ainda não há data pra o início das obras. “Na última terça-feira foi cumprida a etapa da entrega do projeto, que é uma parceria da prefeitura com o Comitê, que além dos recursos para execução, dará suporte técnico”.