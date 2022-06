Quem consta da lista de beneficiados deve comparecer à Assistência Social - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/06/2022 13:00

Bom Jesus - Criado no ano passado pelo Governo do Estado para minimizar as perdas econômicas durante a pandemia do coronavírus, o Supera Rio tem beneficiado inúmeras famílias; Isto acontece mensalmennte em Bom Jesus do Itabapoana, onde a prefeitura tem estado atenta à atualização do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

Trata-se de um programa de renda mínima prioriza o cidadão em estado de vulnerabilidade social como forma de combater a pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Uma das exigências para a família fazer parte é não estar sendo beneficiada por nenhum outro programa de transferência de renda ou benefício social.

Para que tenham acesso ao benefício, a secretaria está orientando pessoas que constam de nova lista (publicada no portal da prefeitura) a comparecer no Setor do Cadastro Único do órgão (à Rua Francisco Borges Sobrinho, 99), para retirada do cartão; o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

São 29 beneficiados, cujos nomes são os seguintes: Alexssandra Rodrigues, Anisio Rosa da Silva Neto, Bina Cen, Carolina Andrade da Silva, Douglas Souza Rego, Edinea Guimaraes de Oliveira, Everton Guimaraes Vieira, Fatima Aparecida da Silva, Geovani da Silva Vieira, Grasielle de Oliveira Silva Carvalho.

Os demais nomes são: Hagatha Julia Oliveira Souza de Araujo, Jaqueline Mariano Porfirio, Jayra Maria da Silva Alves, Jorge Antonio Baia de Oliveira, Leandro Batista da Silva, Liliam Santos de Paula, Lydia Nascimento de Oliveira, Marcio Gley Rocha Souza, Marcos Antonio Pereira Machado, Maria Aparecida Braz da Silva, Maria Aparecida da Silva Brandão.

E mais: Monica Aparecida da Silva Rodrigues, Nayara Crisostomo Oliveira, Nilcinea Viana de Souza Pinto do Nascimento, Orlandino Francisco do Nascimento Vieira, Raiani Ribeiro da Silva, Sonia Maria Baroni, Thais de Souza Azevedo, Valdemiro de Andrade.