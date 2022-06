O guarda está presente em diversas ações em Bom Jesus, especialmente orientando o trânsito - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/06/2022 17:31

Bom Jesus - A Guarda Civil Municipal de Bom Jesus do Itabapoana (GCM-BJI) atua de forma bastante positiva na organização do trânsito e na segurança do patrimônio público em geral, mesmo com um efetivo em desvantagem, se comparado, proporcionalmente, ao número de habitantes e a extensão territorial do município.

No entanto, a partir de julho, ainda sem data anunciada, a corporação ganhará novos membros, que serão empossados pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo. As atividades nas quais os guardas atuam são muitas, inclusive em auxílio à força policial; em postagem no portal oficial, ao setor de Comunicação Social do governo faz um resumo das ações, sem, no entanto, citar números.

Segundo o texto, a GCM tem seu foco voltado, principalmente, ao trânsito seguro, à garantia de um serviço público municipal sem prejuízos ao patrimônio e à integridade dos servidores, e como auxiliar da força policial, inibindo delitos; “nos locais de atendimento ao público, exerce seu papel, garantindo segurança para os servidores e munícipes que buscam por atendimento”.

A postagem explica que os órgãos que têm agentes fixos durante o horário de atendimento são sede da prefeitura, Casa Verde e a farmacinha municipal; “a GCM aguarda reforço no efetivo para distribuir pessoal em outros órgãos que requerem a presença de agentes fixos”.

“Além destes integrantes fixos nas repartições públicas, o guardas atuam em ações nas vias públicas, como no trabalho da Secretaria de Assistência Social e Habitação junto às pessoas em situação de rua”, diz a publicação, ressaltando que os agentes dão apoio operacional, ainda, às campanhas da Secretaria de Saúde”.

“Os guarda estão presentes também nos serviços da Secretaria de Obras, nas operações realizadas pela Vigilância Sanitária e nas fiscalizações da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos,”, assinala a Comunicação, pontuando outras ações no trânsito, nas quais distribui viaturas em rotas pré-programadas.

Em locais específicos, a atuação do quarta é no sentido de fiscalizar, organizar e orientar motoristas, autuando, quando necessário, os que desrespeitam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Nos horários de saída e entrada dos alunos, a vigilância no trânsito é intensificada na frente das escolas, buscando oferecer mais seguranças aos estudantes”, acrescenta.

A postagem lembra que, recentemente, a GCM (que atua também em eventos) lançou a Operação Adolescente Seguro, em parceria com o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o comissário de menores do município; “a ação coordenada visa coibir a aliciação de crianças e adolescentes para o uso de bebidas alcoólicas e drogas”, conclui.