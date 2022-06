A divulgação do programa da Assistência Social está postada no portal da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

A divulgação do programa da Assistência Social está postada no portal da prefeitura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 21/06/2022 13:09

Bom Jesus - Enfrentar a insegurança alimentar e nutricional agravada pela pandemia de Covid-19 tem sido uma das preocupações do governo de Bom Jesus do Itabapoana; por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, o município está iniciando mais uma etapa na Luta contra a Fome.

Nesta segunda-feira (21) foi iniciada mais uma fase, com distribuição de cestas básicas mensais por um período de seis meses, para famílias acompanhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs) do município, obedecendo a critérios da campanha Bom Jesus na Luta Contra a Fome.

O benefício é concedido a famílias inscritas no Cadastro Único, na faixa de pobreza e extrema pobreza; que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional, com parecer social da equipe técnica do CRAS, devido às consequências da pandemia de Covid-19.

As famílias também não poderão estar recebendo nenhum benefício Federal (Bolsa Família, Auxílio Emergencial) ou Estadual (Supera Rio); e terão de ter parecer social da equipe técnica do CRAS em conformidade com as Leis Municipais 1243 e 1244/2016, que prevêem os benefícios emergenciais (por exemplo, as chuvas do ano de 2022).

A Secretaria de Assistência Social orienta que, “caso queira obter mais informações sobre o Bom Jesus na Luta contra a Fome, efetuar denúncia quem se identificar no perfil do programa deve procurar o CRAS mais próximo da sua residência, para obter atendimento da equipe técnica”.

Outra alternativa, havendo necessidade de mais informações sobre o benefício, é o Whatsapp: (22) 99951-6182. As entregas de cestas básicas deste mês estão programadas para os CRASs Bela Vista, Santa Terezinha e Nova Bom Jesus. Os nomes podem ser conferidos em postagem no portal da prefeitura.