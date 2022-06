Equipe da Assistência Social do município atua desenvolvendo atividades com índices positivos - Foto Ascom/Divulgação

Equipe da Assistência Social do município atua desenvolvendo atividades com índices positivos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/06/2022 18:01

Bom Jesus - Rodas de conversa, palestras, cursos de estética, maquiagem e outras ações para a integração de indivíduos no contexto social e econômico fazem parte do conjunto de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ).

Trata-se de um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por meio dos grupos que funcionam em cada Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município; os resultados têm sido considerados bastante satisfatórios, especialmente na questão da qualidade de vida dos participantes.

O potencial do programa gera resultados diretamente ao público carente. De acordo com a secretaria, “o CRAS Bela Vista, por exemplo, realiza atividades semanais com os grupos de mulheres e idosos, com objetivo de fazer o acompanhamento familiar”.

Neste caso, as equipes atuam também visando à inserção das famílias nos programas e benefícios sociais e no fortalecimento da convivência familiar e comunitária. Embora não haja números específicos divulgados, a receptividade é apontada como forte sinal de resultado positivo.

Na avaliação de Luciana Fontes, coordenadora do CRAS Bela Vista, "essas atividades são fundamentais, pois visam garantir direitos e planejar alternativas de geração de trabalho e renda. Isso pode dar autonomia, em especial às mulheres”.