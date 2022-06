Para reforçar o movimento, a prefeitura também publica a relação dos postos no portal oficial - Foto Ilustração/Ascom

Para reforçar o movimento, a prefeitura também publica a relação dos postos no portal oficial Foto Ilustração/Ascom

Publicado 29/06/2022 14:01

Bom Jesus - “Doe roupas e cobertores; ajude a aquecer o inverno de quem precisa”. O apelo tem forte reflexão no campo social e é feito pelo governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação.

O resumo do apelo é “Aquece Bom Jesus!”, incentivando a doação de agasalhos e cobertores, que podem ser entregues em 23 pontos espalhados pela cidade - na prefeitura, em secretarias municipais em quatro pontos da cidade, em todos os CRAS, na Associação Comercial e em diversos estabelecimentos comerciais.

À frente do movimento, o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo está utilizando suas redes sociais, para convidar “aqueles que têm o privilégio de poder doar” para que participem da campanha; “sabemos que em nosso país ainda existem desigualdades e todo cidadão que tem condições deve dividir um pouco com quem precisa”, apela.

Quem se sensibilizar e puder fazer doações, basta encaminhar a um dos seguintes postos: Associação Comercial de Bom Jesus do Itabapoana, A Social Calçados/A Social Tecidos, Barbarella, Prefeitura de Bom Jesus, Secretaria de Obras, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Casa do Artesão.

E mais: Clube da Terceira Idade, CRAS Santa Terezinha, CRAS Bela Vista, CRAS Nova Bom Jesus, CAPS, Cartório do 2º Ofício, City Farma, Cicalli, Gráfica Bom Jesus, Hospital São Vicente de Paulo, JNF Móveis e Eletros, PJ Construir, Supermercado Fluminense. Conselho Tutelar.