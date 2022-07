Inúmeras atividades voltadas para a chamada "terceira idade" foram realizadas durante junho - Foto Ascom/Divulgação

Inúmeras atividades voltadas para a chamada "terceira idade" foram realizadas durante junho Foto Ascom/Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:33

Bom Jesus - A administração pública de Bom Jesus do Itabapoana tem demonstrado atenção especial no campo social, com ações voltadas para crianças, adolescentes, idosos e famílias carentes em geral, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Habitação.

Não há ainda nenhuma programação definida para este mês, mas, a secretaria aponta que, em junho, ao mesmo tempo foram promovidas ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, em conjunto com as festas juninas.

As atividades aconteceram no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), visando o entrosamento da convivência familiar, social e comunitária e para a garantia do direito de envelhecer de forma saudável, conforme prevê o Estatuto do Idoso, aprovado em 2003.

Uma das ações do mês aconteceu no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Bela Vista, com roda de conversa, lanches típicos e o tradicional casamento caipira, além das danças de quadrilha.

A secretaria explica que “o SCFV é uma importante atribuição do CRAS e funciona de forma semanal, com visitas a atende os diversos grupos Inter geracionais no território”. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), considera como idosa uma pessoa com idade a partir dos 60 anos.

A Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Idosas, publicada em 2015, foi o primeiro documento internacional com caráter jurídico, que definiu a pessoa idosa como quem tem 60 anos ou mais, “exceto se a lei interna determinar uma idade base menor ou maior, desde que esta não seja superior a 65 anos”.

O portal Equidade, do Instituto Mattos Filho, resume que o envelhecimento engloba aspectos que vão além da faixa etária; “a própria OMS ressalta que fatores sociais, culturais e econômicos do local onde estão inseridas também devem ser levados em consideração para essa caracterização”.

A postagem diz, ainda, que, de modo geral, no âmbito social, ser idoso ou idosa corresponde à experiência de vida, vinculada ao processo biológico natural de envelhecimento de todo ser vivo; “nesse sentido, atingir a idade idosa também representa alcançar uma etapa especial de vivência, com suas particularidades e necessidades”.