Técnicos da FIPERJ analisaram a água dos tanques em uma propriedade do município - Foto Ascom/Divulgação

Técnicos da FIPERJ analisaram a água dos tanques em uma propriedade do município Foto Ascom/Divulgação

Publicado 04/07/2022 16:59

Bom Jesus - Desenvolvimento sustentável da pesca e da aqüicultura, além de incentivar o beneficiamento e o comércio do pescado estão garantidos, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), através de um Termo de Cooperação Técnica (TCT), assinado em março deste ano entre a prefeitura e a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).

Os benefícios passam por orientação, acompanhamento, organização e debate com comunidades e órgãos públicos. De acordo com o TCT, o processo oferece alternativas de diversificação e agregação de valor e estimula a geração de renda e emprego, “garantindo Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola (Atepa)”.

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos explica que, no fim de junho, técnicos da FIPERJ realizaram uma visita ao produtor Joaquim de Souza, em sua propriedade no Arraial Novo; “na ocasião, o zootecnista Ramon Rego (chefe do Escritório Noroeste Fluminense II) analisou a água dos tanques de peixes e fez recomendações ao criador; as medidas visam gerar melhorias na produção”.

Segundo ainda a secretaria, “a Atepa propicia orientação, acompanhamento, organização e debate com comunidades e órgãos públicos. Isto contribui para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, além de incentivar o beneficiamento e o comércio do pescado”.

O secretário Maurício Zanon reforça que o processo oferece alternativas de diversificação e agregação de valor e estimula a geração de renda e emprego; “é muito importante que os produtores da área também tenham apoio técnico, pois estas atividades estão em crescimento em nosso município”.