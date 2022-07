No convite para participar da Feira, a prefeitura resume algumas das atividades programadas - Foto Ilustração/Ascom

No convite para participar da Feira, a prefeitura resume algumas das atividades programadas Foto Ilustração/Ascom

Publicado 01/07/2022 16:39 | Atualizado 01/07/2022 16:41

Bom Jesus - Um dia muito especial está sendo preparado pela prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) para moradores e quem estiver visitando o município, nesse sábado (02); trata-se de um evento em parceria com a Feira Livre.

No portal oficial do governo municipal, a Assessoria de Comunicação (Ascom) diz que “será um sábado muito animado com diversas atrações: música, com shows ao vivo, pula-pula, sorteio de brindes, além dos produtos maravilhosos e fresquinhos, vendidos diretamente do produtor para o consumidor”.

A iniciativa é apontada, também, como grande oportunidade para, quem puder, contribuir para a campanha de doações de agasalhos e roupas que o município vem desenvolvendo, por meio da Secretaria de Assistência Social – que tem 23 pontos de recolhimentos liberados na cidade.

“Nesse dia, também, não se esqueça de fazer algo muito importante: tirar a sua solidariedade do armário! Doe roupas, cobertores, calçados e outros itens em bom estado de conservação que você não usa mais, que esta doação será destinada a outra pessoa que está precisando”, orienta a mensagem.

De acordo com o Portal Entretenimento, “muitas pessoas dizem que a feira é o maior supermercado do Brasil, isso porque nela são encontradas muitas coisas e devido também a sua popularidade por ter um preço bem mais atraente; no caso de Bom Jesus, a prefeitura é responsável pela organização, inclusive a limpeza após o expediente.

O Entretenimento conta, ainda, que antigamente em Bom Jesus, a maioria dos feirantes eram pessoas com um grau de instrução mais baixo, trabalhadores que vieram do Nordeste brasileiro; “porém, hoje em dia, isso vem mudando e muitas pessoas com formação e que vem de família rica estão trabalhando nas feiras livres”.

Outro ponto relevante sobre a Feira Livra em Bom Jesus é o índice de empregabilidade e geração de receita considerada razoável, influenciando de certa forma positivamente na economia do município e em benefício dos consumidores. A Feira fica no Cais da Beira Rio, onde acontece o evento deste sábado, das 8h às 12h.