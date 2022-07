Durante reunião com o prefeito Cyryllo, diretores da ACE apresentaram várias demandas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 11/07/2022 13:17

Bom Jesus - “Estamos sempre abertos ao diálogo com o empresariado, porque, além de contribuinte é gerador de empregos”. A manifestação do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, reforça propósito de atender a uma série de reivindicações feitas, na semana passada, pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município.

A inclusão de eventos anuais da ACE no calendário cultural do município foi uma das sugestões apresentadas, sendo apontada como principal a Feira Especial de Preços Incríveis (FEPI); segundo a Associação, o objetivo desta ação é oferecer descontos em produtos e serviços durante um período pré-determinado.

“A feira era presencial até o início da pandemia em 2020, mas até junho passado aconteceu de forma online”, ressaltou a ACE, que também solicitou ao prefeito ajudar a intermediar tratativas junto à CEDAE para resolver vazamentos de água no centro da cidade; um problema constante citado é na Rua Tenente José Teixeira.

Mesmo não sendo da competência da prefeitura, os diretores questionaram, ainda, a presença de usuários de drogas próximo ao local da feira livre e a situação comprometedora de cabos de energia e internet nos postes que ficam no centro comercial.

Paulo Sérgio Cyrillo aproveitou para apresentar o chefe de Gabinete, Raphael de Souza Garcia Marques, que assumiu o cargo recentemente e prometeu analisar todas as demandas e atender no que for possível; “agradeço à Associação Comercial, pois com suas iniciativas está sempre ajudando o desenvolvimento de nosso município”, concluiu o prefeito.