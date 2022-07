O setor oftalmológico do hospital está sendo equipado com equipamentos mais modernos - Foto Divulgação

Publicado 21/07/2022 10:11

Bom Jesus - A qualidade no atendimento hospitalar em Bom Jesus do Itabapoana é refletida pela atenção que o governo municipal vem dando à saúde pública, a partir das ações básicas; a parceria com o Hospital São Vicente de Paulo é um dos pontos considerados importantes nos procedimentos disponibilizados à população.

O hospital é de caráter filantrópico-social e, além de Bom Jesus, atende a vários municípios do Noroeste Fluminense, em parcerias, se destacando como a unidade-referência com maior número de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da região, segundo a administração (que tem à frente Victor Pavan) e acaba de investir em oftalmologia, neurologia e pediatria.

Por meio de recursos dos convênios com prefeituras e de emendas parlamentares, o São Vicente de Paulo adquiriu recentemente equipamentos de última geração, inclusive para a nova ala pediátrica. Distante cerca de 251 km da cidade do Rio de Janeiro, a direção adianta que novos investimentos estão sendo projetados para serem colocados em prática ainda este ano.