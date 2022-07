Há muitos atrativos no parque, entre eles trilhas arborizadas, que vão ao encontro do rio Itabapoana - Foto Ascom/Divulgação

19/07/2022

Bom Jesus - O Parque Natural Municipal Sabiá-Laranjeira, na localidade de Volta Grande e Piedade, a 17 km de Rosal, 4° Distrito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) estará integrado à ação "Um Dia No Parque 2022"; as atividades acontecerão em todas as Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais e particulares, das 10h às 14h.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (22) 3833-9626 ou o e-mail smmaarh@gmail.com; a entrada será gratuita, mas o visitante deverá levar seu próprio alimento e água potável; os principais atrativos são as trilhas arborizadas, que vão ao encontro de cachoeiras e corredeiras do rio Itabapoana.

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, estão programadas apresentação de vídeo institucional; apresentação dos estudos e pesquisas realizados no parque; trilha da Cachoeira das Andorinhas; trilha do Poço das Antas; trilha do Poço Morto; todas localizadas nas margens do rio Itabapoana.

Os visitantes também terão à disposição área de convivência com sanitários, mesas e parque infantil; feirinha de produtos regionais. A postagem aponta ainda que na área de conservação moderada existe lanchonete com banheiros feminino e masculino.

No setor de camping há parque infantil, banheiros feminino e masculino com chuveiros elétricos, pias e mesa de madeira para apoio na elaboração de refeições dos visitantes; “o parque é um interessante ponto de visitação, possui vistas lindas de diversos pontos”, conclui a Ascom.