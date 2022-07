A Lira se destaca também no ensino da teoria musical a crianças e jovens de Bom Jesus do Itabapoana - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 22/07/2022 12:26 | Atualizado 22/07/2022 12:40

Bom Jesus - O ensino da teoria musical para crianças e jovens é uma das principais propostas da Corporação Musical Lira 14 de Julho, de Bom Jesus do Itabapoana, tradicional na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que acaba de completar 100 anos, sendo considerada importante na integração social regional.

A banda tem sede no distrito de Rosal e é definida como patrimônio cultural e imaterial de Bom Jesus; fundada em 1922, “é regida pelo maestro Cely Tinoco de Oliveira e tem alguns músicos que já não moram no município, mas sempre voltam para as apresentações mais importantes”.

Para marcar o centenário, a corporação programou três dias de eventos no final da última semana, com alvorada, cultos religiosos e um Encontro Regional de Bandas, que reuniu músicos de Laje do Muriaé, Varre-Sai, e Guaçuí (do Espírito Santo), além da Orquestra Voadora, do Rio de Janeiro.

Segundo um dos integrantes da lira, integrantes, Anselmo Júnior, a comunidade celebrou, mais uma vez, a formação de centenas de músicos locais e o fato da 14 de Julho ser uma das principais atrações das festas do município.

“É uma grade alegria para Bom Jesus ter um patrimônio cultural como este, que se mantém vivo e com certeza está pronto para mais 100 anos de atividade”, comemora o secretário de Cultura, Turismo e Urbanismo, José Geraldo.