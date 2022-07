Secretaria de Finanças orienta contribuintes sobre retirada do carnê, prazo e como efetuar pagamento - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 27/07/2022 15:19

Bom Jesus - Quem é proprietário de imóvel em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e não é isento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem até sexta-feira (29) para efetuar o pagamento referente a 2022, em cota única, com desconto de 10%; o mesmo prazo vale para primeira parcela, no caso do contribuinte que optar pelo parcelamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, as demais cotas têm prazos previstos para 31 de agosto, 30 de setembro, 31 de outubro e 30 de novembro. Quem ainda não está de posse do carnê, deve retirá-lo na sede da prefeitura, à Avenida Governador Roberto Silveira, 68 - Centro.

Outra opção é imprimir o documento no site oficial do governo. Seguindo as seguintes orientações: acessar o Portal de Serviços S/A (Sistema de Arrecadação); em "Módulos SIA", clicar em "Imobiliário" (o quadrado com a figura da casa) - vai aparecer, então, uma janela pop-up para que se informe o número de cadastro do imóvel.

Em seguida, é só clicar em "Emitir carnê de IPTU"; se a pessoa não tiver em mãos o código de cadastro do imóvel, poderá consultá-lo em "Contribuinte", também no Portal de Serviços S/A e informar CPF ou CNPJ na janela pop-up; em seguida, acionar o sinal verde e, então, em "débitos em aberto".

“Os números de cadastros dos imóveis atrelados ao CPF ou CNPJ estarão lá, é só anotá-los para usar na opção ‘Imobiliário’ - como descrito no parágrafo acima”, assinala a Secretaria de Finanças, em postagem da Assessoria de Comunicação (Ascom), acrescentando que o código de cadastro imobiliário também pode ser consultado em carnês de IPTU de anos anteriores.

Outra observação da secretaria é que as guias só podem ser pagas, exclusivamente, no Banco do Brasil, no SICOOB Fluminense, na Caixa Econômica Federal e casas lotéricas. “Evite que a dívida permaneça em aberto, por ter sido processada por instituições não-conveniadas com a Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana”. Alerta a secretaria ao contribuinte.