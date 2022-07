O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo fez questão de receber os novos contratados em seu gabinete - Foto Ascom/Divulgação

Bom Jesus - Ainda que não exista nenhum dado oficial divulgado a este respeito, comparando informações postadas pelos municípios do Noroeste Fluminense nos respectivos portais e divulgadas nas redes sociais, a prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana talvez seja a que mais prioriza a abertura de vagas de estágios.

Por meio do Mais Futuro, o governo municipal tem oportunizado principalmente estudantes do município, na condição de estagiários, nos diversos campos de atividades desenvolvidas pela prefeitura; o programa é implantado em convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Nesta terça-feira (26), 12 foram contratados e as “boas vindas” foram dadas pelo próprio prefeito, Paulo Sérgio Cyrillo; acompanhado de secretários municipais e representantes das secretarias, ele recebeu os novos estagiários em seu gabinete e falou da importância de todos estarem empenhados em fazer o melhor no interesse público.

"Começamos o Mais Futuro este ano, na prefeitura, com o objetivo de aumentar a empregabilidade dos estudantes na busca do primeiro emprego, já que o estágio conta como experiência de trabalho”, explica Cyrillo, pontuando: “dessa maneira, incentivamos as pessoas a continuarem estudando, enquanto ganham experiência de trabalho”.

O prefeito avalia ainda que, ao mesmo tempo, o governo municipal está fomentando a economia bom-jesuense, “uma vez que o estágio é remunerado, gerando mais renda para as famílias". Até este mês, a prefeitura já contratou 30 estagiários, sendo 29 de nível superior e 1 de nível médio/técnico.

De acordo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, desde o fim de junho ocorre uma nova rodada de processos seletivos: “foram mais de 40 vagas abertas, para 14 cursos de ensino superior e três de médio/técnico”. A Ascom orienta que há oportunidades para estágios remunerados em diversas áreas da administração.

“Ainda há inscrições abertas para os cursos de Técnico em Administração, Nutrição, Arquitetura, Psicologia, Gestão em Recursos Humanos e Biblioteconomia”, diz a assessoria, apontando que no portal oficial da prefeitura o interessado pode obter todas as orientações sobre documentação exigida e inscrição.