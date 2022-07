Usuários do CAPS participam do projeto com supervisão da Secretaria de Meio Ambiente - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 25/07/2022 14:59

Bom Jesus - Mesmo não tendo sido definido desta forma, “plantar, colher e desfrutar” parece resumir o Programa “Horta Comunitária Urbana” de Bom Jesus do Itabapoana (RJ); trata-se de uma parceria entre Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos e o Instituto Federal Fluminense (IFF).

Previsto na Lei Municipal n° 1.437/202, o projeto teve unidade implantada no último dia 21, para atender usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. De acordo com postagem no portal da prefeitura, o tratamento empregado no local é chamado de "hortoterapia" e será realizado toda terça-feira pela manhã.

“Os usuários, a princípio entre dez e 15, terão com o acompanhamento dos engenheiros agrônomos da Secretaria de Meio Ambiente, Alessandra Machado e Janaina Ribeiro, e da equipe de psiquiatras e psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde”, explica a nota.

Outro ponto ressaltado é que, além do aproveitamento do espaço como forma de terapia, os alimentos produzidos na horta serão empregados na alimentação dos usuários do CAPS.

Janaína Ribeiro assinala que será uma ótima oportunidade para os usuários terem contato com a terra; “hoje 60 usuários se alimentam no CAPS, mas com o retorno do serviço presencial este público tende a crescer”, acrescenta a engenheira agrônoma.

Em Campos dos Goytacazes (RJ) a prefeitura já desenvolveu um programa com características do de Bom Jesus, porém, com objetivos maiores e de forma mais intensa; através do “Hortas Comunitárias” a prefeitura incentivava à redução de terrenos baldios e os produtos eram utilizados, também, nas alimentações em creches e escolas municipais.