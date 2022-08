O aviso da abertura de inscrição e o edital da seleção estão postados no portal da prefeitura - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 08/08/2022 18:13

Bom Jesus - Estudantes de nível superior que residem em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), mas fazem os cursos em outros municípios, têm ajuda garantida para deslocamento pelo governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; para tanto, terão de passar pelo processo de seleção.

O benefício faz parte do Auxílio Transporte UniAcesso, cujo Edital de Chamada Pública para inscrições visando à seleção de candidatos está publicado no portal da prefeitura; os interessados têm até quarta-feira (10) para se inscrever, presencialmente, na sede da secretaria, à Rua José Bastos Borges 704 bairro Pimentel Marques, das 13h às 16h.

De acordo com o edital, a bolsa auxílio será oferecida aos estudantes universitários que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior, de natureza privada ou pública, “com funcionamento localizado em municípios próximos, situados há mais de 45 km e até 110 km da sede do município de Bom Jesus do Itabapoana”.

O edital aponta, ainda, que “o resultado da seleção dos candidatos será publicado no site oficial do município e no portal da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer” e prevê também que para o segundo semestre letivo de 2022, com início em agosto e término em dezembro, estão disponibilizadas 40 bolsas auxílio.

As bolsas estarão disponibilizadas para estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior e sejam selecionados; outro item prevê que a bolsa concedida terá validade de um semestre letivo, podendo ser renovada por mais um por mais semestres até o término regular do curso, desde que o beneficiário mantenha as condições previstas”.

Há exigências também para que o estudante selecionado permaneça no programa; neste caso, “a comissão nomeada pela Secretaria de Educação coordenará um monitoramento da frequência do rendimento acadêmico do beneficiado, mediante solicitação de documentos ao estudante credenciado”.