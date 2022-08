Os pedalistas competiram durante dois dias no último final de semana no distrito de Calheiros - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/08/2022 19:39

Bom Jesus - Amantes do ciclismo tiveram momentos de “lazer competitivo”, nos dois últimos dias de julho (sábado e domingo), percorrendo trilhas na zona rural do distrito de Calheiros, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por conta da Maratona MTB Circuito da Fé; o evento foi organizado pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ, com apoio da prefeitura.

A competição também teve apoio do Rio Life Instituto, da Associação de Moradores de Calheiros e reuniu cerca de 120 atletas; na avaliação do secretário municipal de Turismo, Cultura e Urbanismo, José Geraldo Morais, além da parte esportiva, “este tipo de prova serve para fortalecer o turismo”.

O secretário destaca que a Maratona MTB Circuito da Fé também beneficia a economia do município com a hospedagem, alimentação, além de compras feitas pelos visitantes no comércio; “é gratificante para Bom Jesus receber esta competição de alto nível”, comemora José Geraldo.

Além de gerar renda, o secretário aponta que “muitos competidores estiveram no município pela primeira vez e servirão como divulgadores da hospitalidade dos bonjesuenses e das belezas naturais de Bom Jesus”. Toda estrutura, inclusive de proteção contra a Covid-19, foi definida pelo governo municipal.